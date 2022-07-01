Москва, , 03:14 — REGNUM Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», созданный в 1945 году, потребовал с Минобороны России более 24 млн рублей. Соответствующий иск арбитраж Москвы рассмотрит 25 июля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Суд

В базе суда дело появилось 24 июня, а 30 июня его приняла судья Дьяконова. Сумма заявленных претензий — 24 650 031,08 рубля.

Это не первый спор между фигурантами. Например, в марте 2022 года Минобороны проиграло заводу иск на 1,232 млрд рублей, в котором речь шла о взыскании неустойки. В основе дела лежал контракт на 5,5 млрд рублей, заключенный в 2016 году. На сегодня решение первой инстанции оспаривается, заседание назначили на 13 июля 2022 года.

Напомним, также в октябре 2022 года в арбитраже будут рассмотрены претензии министерства к Нижегородскому научно-исследовательскому институту радиотехники на сумму более 12 млн рублей.