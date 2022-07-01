Бразилиа, 1 июля 2022, 02:58 — REGNUM Федеральная полиция и таможенная служба Бразилии в ходе выборочной проверки, проведённой 30 июня в порту Сантос (штат Сан-Паулу), обнаружили в одном из контейнеров с сахаром около 500 кг кокаина. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Запрещённый груз, пункт назначения которого не раскрывается, правоохранителями был изъят, началось полицейское расследование.
Как сообщало ИА REGNUM, в порту города Гуаякиль, расположенного на тихоокеанском побережье Эквадора, полиция конфисковала более одной тонны кокаина.
Читайте ранее в этом сюжете: В порту Эквадора конфисковали более тонны кокаина