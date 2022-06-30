Бразилиа, 1 июля, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Федеральная полиция и таможенная служба Бразилии в ходе выборочной проверки, проведённой 30 июня в порту Сантос (штат Сан-Паулу), обнаружили в одном из контейнеров с сахаром около 500 кг кокаина. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Pixabay.com Морской контейнер

пресс-служба федеральной полиции Бразилии «Наркотическое вещество было спрятано в контейнере среди законного груза сахара в одном из терминалов порта Сантос. Контейнер был выбран для проверки управлением… федеральной налоговой службы по результату анализа экспортных операций».

Запрещённый груз, пункт назначения которого не раскрывается, правоохранителями был изъят, началось полицейское расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в порту города Гуаякиль, расположенного на тихоокеанском побережье Эквадора, полиция конфисковала более одной тонны кокаина.