Бразилиа, 1 июля, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Федеральная полиция и таможенная служба Бразилии в ходе выборочной проверки, проведённой 30 июня в порту Сантос (штат Сан-Паулу), обнаружили в одном из контейнеров с сахаром около 500 кг кокаина. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Морской контейнер
«Наркотическое вещество было спрятано в контейнере среди законного груза сахара в одном из терминалов порта Сантос. Контейнер был выбран для проверки управлением… федеральной налоговой службы по результату анализа экспортных операций».
пресс-служба федеральной полиции Бразилии

Запрещённый груз, пункт назначения которого не раскрывается, правоохранителями был изъят, началось полицейское расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в порту города Гуаякиль, расположенного на тихоокеанском побережье Эквадора, полиция конфисковала более одной тонны кокаина.