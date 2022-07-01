Мачу-Пикчу, , 02:58 — REGNUM Огонь от лесных пожаров угрожает приблизиться к древнему городу Мачу-Пикчу в Перу, сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти соседнего населенного пункта Куско.

Мачу-Пикчу Pedro Szekely

Возгорание началось 28 июня, когда местные фермеры решили сжечь траву и мусор в рамках подготовки к посевной кампании. Пожары охватили площадь примерно в 20 га.

Огнеборцам пока не удается взять ситуацию под контроль. Их работу усложняет горный рельеф и удаленность объекта от Куско.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в муниципалитете Пухерра в испанской провинции Малага был потушен крупный природный пожар, разгоревшийся 8 июня и успевший затронуть около 4860 га земли.

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