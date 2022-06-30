Уфа, 1 июля, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Уфа» планирует 14 июля 2022 года выбрать подрядчика, который возведёт навес перед зданием аэровокзала. Стартуют торги с начальной ценой 1 480 371 000,85 рубля, передаёт ИА REGNUM.

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Навес должен быть рассчитан на 600 мест и выполнен с учётом проектной документации, которая получила положительные заключения ГАУ «Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан».

Строительство будет вестись в сельском поселении Булгаковский сельсовет, село Булгаково, микрорайон Аэропорт, 1.

Срок выполнения работ составляет 18 календарных месяцев с момента заключения договора.