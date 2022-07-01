Лима, , 02:29 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо объявил о выходе из партии «Свободное Перу», от которой он принимал участие в президентских выборах. Об этом политик заявил на своей странице в Twitter.

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«Сегодня я уведомил Национальную избирательную коллегию о моем безвозвратном уходе из политической партии «Свободное Перу"», — заявил он.

Кастильо добавил, что принял решение, как ответственный глава государства. При этом он подчеркнул, что продолжает уважительно относиться к партии и ее принципам. Также президент Перу подтвердил готовность работать со всеми политическими силами.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня партия «Свободное Перу» призвала президента республики Педро Кастильо покинуть ее ряды. Также внутри партии инициировали разбирательство против действующего главы государства. В партии подчеркнули, что Кастильо пытался организовать в ней раскол.

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