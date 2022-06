Тунис, , 02:25 — REGNUM Власти Туниса представили обществу проект новой конституции. Об этом сообщает официальный печатный орган тунисского правительства Journal of the Republic of Tunisia.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Проект нового основного закона республики состоит из десяти глав и 142 статей. В первой статье указывается, что Тунис является президентской республикой. При этом последняя глава конституции предполагает, что экстренные меры, объявленные президентом страны Каисом Сайедом останутся в силе до выборов, которые должны состояться в декабре 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Тунисе уже более 9,3 млн граждан зарегистрировались для голосования на референдуме по новой конституции республики. Предполагается, что референдум состоится 25 июля.