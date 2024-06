Тунис, 1 июля, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Власти Туниса представили обществу проект новой конституции. Об этом сообщает официальный печатный орган тунисского правительства Journal of the Republic of Tunisia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

Проект нового основного закона республики состоит из десяти глав и 142 статей. В первой статье указывается, что Тунис является президентской республикой. При этом последняя глава конституции предполагает, что экстренные меры, объявленные президентом страны Каисом Сайедом, останутся в силе до выборов, которые должны состояться в декабре 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Тунисе уже более 9,3 млн граждан зарегистрировались для голосования на референдуме по новой конституции республики. Предполагается, что референдум состоится 25 июля.