Киев, 1 июля, 2022, 02:20 — ИА Регнум. Объем военной помощи, которая поступает Киеву от Запада, не позволяет украинской стороне добиться паритета сил с Россией. Об этом написал в своем микроблоге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петля помощи

Вместе с тем он выразил благодарность западным странам за содействие. Данилов считает, что Украина все же добьется паритета.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня президент США Джо Байден заявил, что американские власти готовы выделить Киеву более $800 млн на закупку вооружений, включая системы противовоздушной обороны (ПВО), а также боеприпасов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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