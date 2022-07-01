Кито, , 02:09 — REGNUM Власти Эквадора и представители Национальной конфедерации коренных народов (CONAIE), инициировавшей в стране масштабные антиправительственные протесты, договорились по ряду пунктов, позволяющих продвинуться в урегулировании кризиса, вызванного ростом цен на топливо. О решении прекратить акции протеста CONAIE 30 июня сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Флаг Эквадора (сс) Yamil Salinas Martínez

В заявлении говорится, что достигнутые результаты и прогресс в приоритетных вопросах национальной повестки позволяют CONAIE официально завершить первый этап национальной забастовки. Руководство конфедерации в течение 90 дней будет оценивать соблюдение достигнутых с властями договорённостей.

CONAIE «Только борьба позволила нам завоевать права. У нас есть результаты в национальной повестке дня из десяти пунктов, мы принимаем меры по улучшению положения уязвимых семей в сельской местности и городах в сфере экономики, медицины и образования».

Как сообщало ИА REGNUM, министр государственного управления Эквадора Франсиско Хименес 29 июня заявил, что переговоры правительства с лидерами протестов могут возобновиться при посредничестве католической церкви.

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