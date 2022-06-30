Хартум, 1 июля, 2022, 02:03 — ИА Регнум. По меньшей мере семеро участников акций протеста в Судане погибли в ходе разгона со стороны силовых органов, сообщил оппозиционный властям Центральный комитет врачей.

Nina R Судан

Гибель пятерых человек произошла в Омдурмане. Еще двое скончались в столице страны Хартуме, где полиция применила слезоточивый газ против тысяч демонстрантов пытавшихся добраться до Республиканского дворца.

Большинство погибших получили огнестрельные ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня телеканал Sky News Arabia передал, что движение «За свободу и перемены» в Судане отказалось вести диалог с военными, находящимися у власти в стране.