Пекин, 1 июля, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Соединенным Штатам необходимо прекратить контакты с Тайванем на уровне официальных лиц и военных чинов, сообщает пресс-служба Народно-освободительной армии Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

В китайском военном ведомстве предупредили, что любые попытки Вашингтона нарушить территориальную целостность Китая или пресечь воссоединение острова с материковой частью КНР обречены на провал. При этом в НОАК отмечают, что вопрос Тайваня является самым важным и чувствительным в китайско-американских отношениях. Подчеркивается, что Пекин будет предпринимать любые действия, чтобы защитить свой национальный суверенитет и территориальную целостность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай призвал страны G7 перестать вмешиваться во внутренние дела республики и поддерживать независимость Тайваня. В Пекине добавили, что Запад пытается использовать тайваньский вопрос, чтобы сдержать развитие и воссоединение Китая.