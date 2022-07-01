Техас, США, , 01:54 — REGNUM Фура с прицепом, в котором было обнаружено 53 мигранта, погибших от теплового удара и обезвоживания, не пересекала границу с США. Об этом 30 июня сообщил официальный представитель администрации президента Мексики Хесус Рамирес в социальной сети.

Штат Техас (сс) TUBS

Как уточнил Рамирес, по данным миграционной службы Мексики, трейлер, в котором были обнаружены погибшие, выехал с территории дома в Валье-де-Рио-Гранде, штат Техас. На грузовике были установлены номерные знаки американского штата Техас. Фура проехала два пункта досмотра, но границу с Мексикой не пересекала.

Также, по предварительным данным, водитель грузовика, услышав крики о помощи из фуры, не стал звать службу спасения, а попросту сбежал. По словам выживших людей, они заплатили контрабандистам за возможность пересечения границы около девяти тысяч долларов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что водителю фуры, в которой были обнаружены погибшие мигранты, а также его сообщнику, грозит смертная казнь в случае признания их виновными.

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