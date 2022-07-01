Мурманск, , 01:41 — REGNUM В Мурманске с 1 июля в связи со сворачиванием совместных проектов и программ приграничного сотрудничества прекращает работу генеральное консульство Норвегии. О решении временно закрыть проработавшее почти 30 лет диппредставительство 8 июня объявил МИД королевства.

Норвегия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, в Мурманске с течением времени существенно сократилось «пространство для работы… по обеспечению норвежских интересов».

Анникен Хюитфельдт «В условиях практически полного отсутствия деятельности продолжать работу как обычно мы не можем. Поэтому мы временно закрываем генеральное консульство, однако оно откроется вновь, когда это позволит сделать ситуация».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ждёт официальной реакции Норвегии на обращение России из-за блокировки грузов на Шпицберген.

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