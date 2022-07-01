Мурманск, 1 июля 2022, 01:41 — REGNUM В Мурманске с 1 июля в связи со сворачиванием совместных проектов и программ приграничного сотрудничества прекращает работу генеральное консульство Норвегии. О решении временно закрыть проработавшее почти 30 лет диппредставительство 8 июня объявил МИД королевства.
По словам министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, в Мурманске с течением времени существенно сократилось «пространство для работы… по обеспечению норвежских интересов».
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ждёт официальной реакции Норвегии на обращение России из-за блокировки грузов на Шпицберген.
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