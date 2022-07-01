Минск, , 15:30 — REGNUM Китайская авиакомпания Air China возобновляет полеты в Минск с 1 июля. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Национального аэропорта Минск️.

Новозеландский и китайский самолёты Bill Larkins

С 1 июля рейсы из Минска в Пекин будут выполняться по пятницам самолетом Airbus A-330. Прибытие рейса в Национальный аэропорт Минск запланировано в 17.25, обратный рейс вылетает в 19.35.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Air China отменяла рейсы из Минска до 1 июля. Последний рейс по маршруту Минск-Пекин был выполнен 25 марта.