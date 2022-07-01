Прага, , 01:37 — REGNUM Чехия до 31 декабря 2022 года включительно будет председательствовать в Совете ЕС, а после передаст соответствующие полномочия Швеции. Об этом сообщается на сайте Европейского парламента.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

До нее эти функции выполняла Франция. Чехия уже была председателем совета в период с 1 января по 30 июня 2009 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня президент Франции Эммануэль Макрон предложил идею создать политическое объедение европейских стран, не входящих в ЕС, включая и те, государства, что имеют статус кандидатов в члены Евросоюза.

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