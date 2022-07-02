Минск, 2 июля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Дефицит государственного бюджета Белоруссии на 1 июня вырос до 1 млрд 12,2 млн белорусских рублей ($437,2 млн). Об этом сообщает Минфин Белоруссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Минфин по-прежнему прогнозирует дефицит госбюджета по итогам этого года на уровне почти 4,3 млрд белорусских рублей ($1 млрд 675,5 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусские чиновники прогнозировали дефицит республиканского бюджета на 2022 год на уровне 2,9−3 миллиарда белорусских рублей, или 1,6% ВВП.