Нью-Дели, , 01:27 — REGNUM Не менее восьми человек погибли при сходе оползня в штате Манипур на северо-востоке Индии, сообщает газета Indian Express.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что оползень сошел на лагерь армейских резервистов в районе Нони.

«Не менее восьми человек погибли, более 50 пропали без вести в результате схода оползня на лагерь Территориальной армии в районе Нони в Манипуре», — уточняет газета.

Отмечается, что семеро из погибших являлись резервистами, еще один — работник железной дороги. Они работали над строительством железнодорожных путей из Импхала в Джирибам. Пока местные власти не предоставили официальную информацию о погибших и пострадавших.

При этом премьер-министр Индии Нарендра Моди уже выразил свои соболезнования семьям погибших, а также заявил, что опечален этим инцидентом. Он не исключил, что для ликвидации последствий стихийного бедствия будут выделены средства из государственного бюджета.