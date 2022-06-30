Москва, 1 июля, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Посольство Бельгии в Москве временно перестало принимать с 1 июля заявки на визы сроком до 90 дней, сообщается на сайте визового центра VFS Global.

Бельгия

До 31 августа будет действовать исключение для студентов, а также для лиц, уезжающих на работу за рубеж, и членов их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Чехия приостановила до конца марта 2023 года выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Исключения будут делаться для только «гуманитарных случаев».