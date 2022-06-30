Бишкек, 1 июля, 2022, 00:49 — ИА Регнум. В Киргизии с 28 по 30 июня прошли вторые штабные переговоры, посвящённые подготовке и проведению командно-штабных учений с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2022». Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Учения ОДКБ

Переговоры состоялись на базе центра боевой подготовки ВС Киргизии «Эдельвейс». В них были задействованы представители заинтересованных министерств и ведомств стран — членов ОДКБ, секретариата ОДКБ, а также группа офицеров под руководством заместителя начальника Объединённого штаба ОДКБ полковника Эмильбека Тукаева.

пресс-служба Минобороны РФ «В ходе вторых штабных переговоров рассмотрен замысел совместных учений, уточнены составы миротворческих контингентов государств — членов ОДКБ и вопросы всестороннего обеспечения. Проведена рекогносцировка района проведения учения».

Учения «Нерушимое братство», в которых примут участие миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, проводятся с 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Улан Ниязбеков и первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов подписали соглашение о сотрудничестве между МВД Киргизии и Росгвардией.