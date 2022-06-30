Вена, 1 июля, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Крайне напряженная ситуация в вопросе запасов газа складывается в Австрии, что говорит о необходимости предпринять все меры для подготовки страны к зиме. Об этом заявила австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер 30 июня в эфире телеканала Puls 24.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Она обвинила Россию в том, что на российские власти якобы «больше нельзя положиться», и в том, что Москва «больше не является надежным партнером». Глава ведомства отметила, что в настоящее время австрийские хранилища голубого топлива заполнены на 44,7% и этот показатель планируется довести до 80% к зимним месяцам.

Гевесслер подчеркнула, что Австрия будет уходить от газовой зависимости от России и совершит диверсификацию своего энергетического сектора. Она добавила, что австрийские предприятия должны сами производить как можно больше энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня правительство Австрии объявило, что переведет электростанцию Меллах в Штирии с газа на уголь из-за снижения поставок голубого топлива.

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