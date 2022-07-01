Вашингтон, , 00:23 — REGNUM Полицейские арестовали по меньшей 181 участника акции протеста в столице США Вашингтоне за перекрытие одного из перекрестков в городе. Об этом сообщается в микроблоге полиции Капитолия.

Протест Al

Речь идет о людях, вышедших на улицы из-за несогласия с запретом на аборты в стране. Они блокировали пересечение дорог в районе Верховного суда США, который неделю назад предоставил штатам самостоятельно определять решения, связанные с прерыванием беременности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суды в американских штатах Техас, Флорида, Луизиана, Кентукки временно блокировали применение в указанных регионах закона о запрете абортов.

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