Вашингтон, 1 июля, 2022, 00:23 — ИА Регнум. Полицейские арестовали по меньшей 181 участника акции протеста в столице США Вашингтоне за перекрытие одного из перекрестков в городе. Об этом сообщается в микроблоге полиции Капитолия.

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Речь идет о людях, вышедших на улицы из-за несогласия с запретом на аборты в стране. Они блокировали пересечение дорог в районе Верховного суда США, который неделю назад предоставил штатам самостоятельно определять решения, связанные с прерыванием беременности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суды в американских штатах Техас, Флорида, Луизиана, Кентукки временно блокировали применение в указанных регионах закона о запрете абортов.