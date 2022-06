Лондон, , 00:23 — REGNUM Британская инди-рок-группа The 1975 представили трек-лист и поделились названием своего предстоящего пятого альбома Being Funny In A Foreign Language. Об этом стало известно из социальных сетей 30 июня.

The 1975 NME

Альбом, который станет продолжением пластинки 2020 года Notes On A Conditional Form, будет представлен ведущим синглом Part of the Band 7 июля. Более того, Мэтти Хили- который недавно расстался с девушкой FKA Twigs — поделился коротким фрагментом мелодии в своих социальных сетях.

Дата выхода LP пока не определена. Однако, недавно группа наметила 7 июля как «значимую дату для группы».

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-солист Monsta X вернется в Европу с концертами