Лондон, 1 июля, 2022, 00:23 — ИА Регнум. Британская инди-рок-группа The 1975 представила трек-лист и поделилась названием своего предстоящего пятого альбома Being Funny In A Foreign Language. Об этом стало известно из социальных сетей 30 июня.

NME The 1975

Альбом, который станет продолжением пластинки 2020 года Notes On A Conditional Form, будет представлен ведущим синглом Part of the Band 7 июля. Более того, Мэтти Хили, который недавно расстался с девушкой FKA Twigs, поделился коротким фрагментом мелодии в своих социальных сетях.

Дата выхода LP пока не определена. Однако недавно группа наметила 7 июля как «значимую дату для группы».