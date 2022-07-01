Минск, 1 июля 2022, 00:27 — REGNUM Компания Ozon намерена в июле повысить для белорусов цены на товары. Это решение связано с тем, что в Белоруссии с 1 июля вводится НДС для иностранных компаний и ИП, которые занимаются электронной продажей товаров. Об этом 30 июня заявила директор Ozon СНГ Марья Дей, сообщает belretail. by.

Постамат маркетплейса OZON (Озон)
Постамат маркетплейса OZON (Озон)
Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Стандартная ставка НДС в Белоруссии составляет 20%. Компания Ozon из-за этого новшества планирует в июле поднять цены для белорусских граждан, но не на 20%. По мнению директора OZON, проблема двойного налогообложения стоит очень остро, и вопрос пока не решен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании Ozon отмечали, что «двойное налогообложение в странах Евразийского экономического союза противоречит законодательству ЕАЭС».