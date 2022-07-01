Минск, , 00:27 — REGNUM Компания Ozon намерена в июле повысить для белорусов цены на товары. Это решение связано с тем, что в Белоруссии с 1 июля вводится НДС для иностранных компаний и ИП, которые занимаются электронной продажей товаров. Об этом 30 июня заявила директор Ozon СНГ Марья Дей, сообщает belretail. by.

Постамат маркетплейса OZON (Озон) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Стандартная ставка НДС в Белоруссии составляет 20%. Компания Ozon из-за этого новшества планирует в июле поднять цены для белорусских граждан, но не на 20%. По мнению директора OZON, проблема двойного налогообложения стоит очень остро, и вопрос пока не решен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании Ozon отмечали, что «двойное налогообложение в странах Евразийского экономического союза противоречит законодательству ЕАЭС».