Минск, 1 июля, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Компания Ozon намерена в июле повысить для белорусов цены на товары. Это решение связано с тем, что в Белоруссии с 1 июля вводится НДС для иностранных компаний и ИП, которые занимаются электронной продажей товаров. Об этом 30 июня заявила директор Ozon СНГ Марья Дей, сообщает belretail. by.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Постамат маркетплейса OZON (Озон)

Стандартная ставка НДС в Белоруссии составляет 20%. Компания Ozon из-за этого новшества планирует в июле поднять цены для белорусских граждан, но не на 20%. По мнению директора OZON, проблема двойного налогообложения стоит очень остро и вопрос пока не решен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании Ozon отмечали, что «двойное налогообложение в странах Евразийского экономического союза противоречит законодательству ЕАЭС».