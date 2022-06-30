Минск, 1 июля, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Жалоба учредителей общественной организации «Бессмертный полк Победы» на отказ в государственной регистрации главным управлением юстиции Мингорисполкома оставлена без удовлетворения. Такое решение 30 июня приняла судья Минского городского суда Елена Шемет.

ИА REGNUM Заседание по жалобе ОО «Бессмертный полк Победы» в Мингорсуде 29.06.2022

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Рассмотрение жалобы белорусских активистов международного движения «Бессмертный полк» в Мингорсуде началось 29 июня. Были заслушаны аргументы сторон, состоялись прения. Выяснилось, что учредители новой общественной организации пошли на изменение названия после беседы с чиновниками, которые предложили положительно решить вопрос о госрегистрации при условии, что в названии организации не будет присутствовать «Бессмертный полк».

В выступлениях 30 июня учредители ОО «Бессмертный полк Победы», которые ранее выступали учредителями ОО «Бессмертный полк» и пять раз получили отказ в госрегистрации, снова проговорили ключевое условие отказа в легализации деятельности общественной организации. ГУЮ Мингорисполкома в Мингорсуде представляли сотрудницы этого органа Ольга Драчан и Светлана Туз.

Формальным основанием для отказа в госрегистрации ГУЮ Мингорисполкома, а также в удовлетворении жалобы Мингорсудом названо гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса общественной организации. В поданных на госрегистрацию документах юр. адрес предоставлен ОО «Бессмертный полк». Новое гарантийное письмо с указанием ОО «Бессмертный полк Победы» минские чиновники рассматривать отказались. Коллегия ГУЮ Мингорисполкома единогласно проголосовала за отказ в государственной регистрации НГО хранителей исторической памяти.

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Судебное решение принято в «год исторической памяти», объявленный президентским указом. Решение принято накануне государственного праздника — Дня независимости, который отмечается 3 июля в память об освобождении столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

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