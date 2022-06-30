Анкара, , 23:54 — REGNUM Автобус с российскими туристами столкнулся с бетономешалкой в Турции у озера Кёйджегиз, из-за чего перевернулся и начал гореть, сообщил 30 июня один из пострадавших изданию «Фонтанка».

Последствия ДТП ГУ МЧС России по Ростовской области

После удара автобус опрокинулся на бок, а затем загорелся от «дрифта» по дорожному покрытию.

«Слава богу, все целы, отделались испугом с царапинами и ушибами. Виновник ДТП — водитель автобуса, поехал на красный и врезался в бетономешалку», — рассказал один из российских туристов.

По его словам, в автобусе были туристы из Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции автобус с туристами из России врезался в бетономешалку