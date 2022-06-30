Анкара, 30 июня, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Автобус с российскими туристами столкнулся с бетономешалкой в Турции у озера Кёйджегиз, из-за чего перевернулся и начал гореть, сообщил 30 июня один из пострадавших изданию «Фонтанка».

ГУ МЧС России по Ростовской области Последствия ДТП

После удара автобус опрокинулся на бок, а затем загорелся от «дрифта» по дорожному покрытию.

«Слава богу, все целы, отделались испугом с царапинами и ушибами. Виновник ДТП — водитель автобуса, поехал на красный и врезался в бетономешалку», — рассказал один из российских туристов.

По его словам, в автобусе были туристы из Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска.