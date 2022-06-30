Минск, , 23:57 — REGNUM С 1 июля по 31 декабря включительно граждане Польши смогут посещать Белоруссию без виз. Соответствующее решение принято «в целях поддержания добрососедских отношений». Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

«Пересекать границу без визы будет возможно в пунктах пропуска на белорусско-польском участке границы. Также гражданам Польши будет разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. При въезде в Республику Белоруссия в пункте пропуска достаточно устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения», — рассказали в Госпогранкомитете.

Для въезда в Белоруссию гражданам Польши необходимо будет предъявить действительный документ для выезда за границу, зелëную карту (при следовании на автомобиле), а также иметь при себе медицинскую страховку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее безвизовый порядок въезда в Белоруссию разрешили для граждан Литвы и Латвии. Он должен был действовать с 15 апреля по 15 мая, однако позже было принято решение продлить его до конца текущего года.