Вашингтон, 30 июня 2022, 23:46 — REGNUM Студия 343 Industries назвала дату начала бета-тестирования кооперативного режима сюжетной кампании Halo Infinite. Об этом 1 июля сообщает портал Kotaku.
Тесты пройдут с 11 по 21 июля 2022 года. Разработчики отметили, что добавили в игру возможность переигрывания миссий. Стоит отметить, что Halo Infinite стала первой в истории серии игрой, которая не получила эту возможность в момент релиза. Для участия в тестировании геймерам необходимо зарегистрироваться в программе Halo Insider.
Напомним, релиз бесплатного многопользовательского компонента Halo Infinite состоялся 15 ноября 2021 года. Сюжетную кампанию 343 Industries выпустила 8 декабря 2021-го.
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