Вашингтон, 30 июня, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Студия 343 Industries назвала дату начала бета-тестирования кооперативного режима сюжетной кампании Halo Infinite. Об этом 1 июля сообщает портал Kotaku.

Скриншот из игры Halo Infinite Halo Infinite

Тесты пройдут с 11 по 21 июля 2022 года. Разработчики отметили, что добавили в игру возможность переигрывания миссий. Стоит отметить, что Halo Infinite стала первой в истории серии игрой, которая не получила эту возможность в момент релиза. Для участия в тестировании геймерам необходимо зарегистрироваться в программе Halo Insider.

Напомним, релиз бесплатного многопользовательского компонента Halo Infinite состоялся 15 ноября 2021 года. Сюжетную кампанию 343 Industries выпустила 8 декабря 2021-го.