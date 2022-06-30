Скопье, , 23:44 — REGNUM В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 922 образцов выявили 163 новых случая заражения коронавирусом, в том числе 28 — повторные заражения. Также в стране зарегистрировали 110 случаев выздоровления. Об этом 30 июня сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Куманово, Северная Македония Македонец

В министерстве уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 314 018 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9325, 303 893 пациента выздоровели. За сутки зарегистрировали два летальных исхода COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 800. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.

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