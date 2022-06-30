Тегеран, 30 июня, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе о готовности Тегерана участвовать в вывозе зерна через коридор в Черном море.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Об этом 30 июня сообщило информагентство IRNA.

«Отношения между Исламской Республикой Иран и Украиной на протяжении последних трех десятилетий всегда основывались на дружбе, уважении, взаимной выгоде и сотрудничестве, и мы готовы участвовать в рамках соглашения, которое будет создано для реализации зерновых перевозок через коридор в Черном море», — сказал Хосейн Амир Абдоллахиан.

Кроме того, глава МИД Ирана добавил, что понимает причины кризиса между Россией и Украиной, но выступает против военных действий, не считая их подходящим методом решения проблем.