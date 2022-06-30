Рим, , 23:39 — REGNUM Все больше депутатов популистского «Движения 5 звезд» призывают лидера партии Джузеппе Конте инициировать выход из правящей коалиции, передает Ansa 30 июня.

Джузеппе Конте Kremlin.ru

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Марио Драги просил основателя партии Беппо Грилло способствовать смене лидера популистов, поскольку ему якобы неудобно работать с Конте, который слишком часто выступает с «особой позицией».

После начала скандала Конте фактически подтвердил эти данные, Драги — опроверг. Политики провели продолжительный разговор, для этого премьер-министр покидал саммит НАТО. Популисты занимают почти треть мест в парламенте. Выборы в Италии должны пройти в марте 2023 года.