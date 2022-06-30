Тирана, , 23:42 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1433 образцов выявили 533 новых случая заражения коронавирусом. В стране выздоровели ещё 192 пациента. Об этом сообщило вечером 30 июня министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 280 851 случай заражения коронавирусом, 274 463 человека излечились, скончались 3500 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся 19 пациентов. За выходные это число удвоилось. Днем ранее впервые за 3,5 месяца в стране зарегистрирован был летальный исход COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 2888 активных случаев заражения, за полторы недели это число возросло в шесть раз. При этом 75% — 2050 — выявленных случаев приходятся на Тирану.

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