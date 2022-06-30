Лисичанск, ЛНР, 30 июня 2022, 23:41 — REGNUM У тех украинских боевиков, что находятся в городе Лисичанске (ЛНР), нет сил сопротивляться. Об этом рассказал 30 июня Герой России командир Замид Чалаев. Видео опубликовал в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«По данным нашей разведки, укронацистские подразделения, базирующиеся в Лисичанске, находятся в очень плачевном состоянии».
Рамзан Кадыров

По словам Чалаева, в Лисичанске сейчас находятся передовые войска РФ и Народной милиции ЛНР — две группы разведчиков. А те боевики, что обороняются там, держатся из последних сил.

«Сопротивления с их стороны не будет».
Замид Чалаев

Он отметил, что Кадыров в своё время сказал так: ошибкой будет сразу идти на Лисичанск, надо сначала измотать противника, расширить фронт. По словам военного, «наши разведчики совместно с ЛНР уже находятся в Лисичанске».

«И в скором времени мы добьём их (украинских боевиков — прим. ИА REGNUM) там».
Замид Чалаев

Кадыров, комментируя это видео, добавил, что пока российские военные дают возможность «уйти всем, кто не хочет идти против нас с оружием», и пока не спешат. А остальных «ждёт очень быстрый и неминуемый разгром».

Читайте ранее в этом сюжете: Украинский генштаб объявил, что ВСУ не уйдут из Лисичанска