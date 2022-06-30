Манчестер, Великобритания, 30 июня, 2022, 23:36 — ИА Регнум. «Манчестер Сити», как сообщает издание Daily Mail, планирует завершить сделку по трансферу 26-летнего центрального полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Калвина Филлипса в ближайшие 72 часа.

«Манчестер Сити»

По информации источника, «Манчестер Сити» уже согласовал с «Лидс Юнайтед» трансфер Филлипса. «Горожане» заплатят за переход 45 миллионов фунтов. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает англичанина в 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Калвин Филлипс принял участие в двадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился лишь одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.