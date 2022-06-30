Лос-Анджелес, США, 30 июня 2022, 23:35 — REGNUM Warner Bros. решила перенести премьеру второй части фильма «Дюна». Об этом 30 июня сообщает журнал Variety.
Изначально планировалось, что фильм появится на больших экранах 20 октября 2022 года, сейчас кинокомпания объявила, что картина выйдет в широкий прокат в США 17 ноября 2023-го. Таким образом, релиз отложен примерно на месяц.
Ожидается, что съёмки продолжения «Дюны» начнутся на раньше осени 2022 года. Ранее СМИ сообщили, что к проекту присоединился актёр Остин Батлер, который исполнит главную роль в байопике «Элвис». Он сыграет Фейд-Раута Харконнена — сына Абулурда Харконнена.
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