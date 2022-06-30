Лос-Анджелес, США, 30 июня, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Warner Bros. решила перенести премьеру второй части фильма «Дюна». Об этом 30 июня сообщает журнал Variety.

Скриншот с YouTube «Дюна»

Изначально планировалось, что фильм появится на больших экранах 20 октября 2023 года, сейчас кинокомпания объявила, что картина выйдет в широкий прокат в США 17 ноября 2023-го. Таким образом, релиз отложен примерно на месяц.

Ожидается, что съёмки продолжения «Дюны» начнутся не раньше осени 2022 года. Ранее СМИ сообщили, что к проекту присоединился актёр Остин Батлер, который исполнит главную роль в байопике «Элвис». Он сыграет Фейд-Раута Харконнена — сына Абулурда Харконнена.