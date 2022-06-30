Москва, 30 июня, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Сегодня, 30 июня, 25-летний фланговый нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Рифат Жемалетдинов успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии.

Анна Нэсси Рифат Жемалетдинов

«Сегодня полузащитник «Локомотива» был успешно прооперирован в клинике в Испании. Ближайшие несколько недель Жемалетдинов проведет в клинике, где будет начат первый этап реабилитации», — говорится в сообщении в Telegram-канале «железнодорожников».

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Рифат Жемалетдинов принял участие в 24-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.