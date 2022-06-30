Рим, , 23:32 — REGNUM Партия Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» сделает все возможное для сохранения нынешнего коалиционного правительства страны, заявил 30 июня координатор партии, экс-спикер Европарламента Антонио Таяни.

Антонио Таяни (сс) European People's Party

Правительство должно продолжат работать, чтобы проводить в жизнь реформы, необходимые для получения средств кредитов и грантов ЕС, которые в свою очередь очень нужны экономике, сказал он.

При этом действия входящих в коалицию либералов вызывают вопросы и создают угрозу распада коалиции, считает Таяни.

Либералы предлагают легализовать выращивание каннабиса, едва ли это актуальный вопрос, свою идеологию либералам нужно оставить в стороне, добавил он.