Рим, 30 июня, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Партия Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» сделает всё возможное для сохранения нынешнего коалиционного правительства страны, заявил 30 июня координатор партии, экс-спикер Европарламента Антонио Таяни.

(сс) European People's Party Антонио Таяни

Правительство должно продолжать работать, чтобы проводить в жизнь реформы, необходимые для получения средств кредитов и грантов ЕС, которые в свою очередь очень нужны экономике, сказал он.

При этом действия входящих в коалицию либералов вызывают вопросы и создают угрозу распада коалиции, считает Таяни.

Либералы предлагают легализовать выращивание каннабиса, едва ли это актуальный вопрос, свою идеологию либералам нужно оставить в стороне, добавил он.