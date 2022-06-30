Париж, , 23:30 — REGNUM Как утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо, 26-летний центральный защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Преснел Кимпембе покинет парижский клуб в летнее трансферное окно.

Преснель Кимпембе Кирилл Венедиктов

По информации источника, футболист недоволен тем, что получает меньше другого центрального защитника «ПСЖ» Маркиньоса. Кимпембе может подписать туринский «Ювентус», если лондонский «Челси» выкупит защитника «старой синьоры» Маттейса де Лигта.

В прошедшем сезоне Преснел Кимпембе принял участие в тридцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и получил шесть желтых карточек.

Текущее соглашение Кимпембе с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает французского футболиста в 40 миллионов евро.