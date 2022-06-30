Сараево, 30 июня, 2022, 23:43 — ИА Регнум. После нелегального верховного представителя Босния и Герцеговина получит еще и нелегальных военных экспертов, и всё это под предлогом борьбы против сепаратизма и «злокачественного российского влияния». Об этом заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик 30 июня.

President.az Милорад Додик

Так Додик прокомментировал сообщение правительства Великобритании о том, что оно собирается открыть в Сараево антироссийский центр для борьбы против российского влияния в регионе.

«Нет ни одного легального пути, по которому британские военные эксперты могут войти в БиГ», — заявил Додик агентству «Срна».

По его словам, центр по обеспечению так называемой кибербезопасности — это второе название британского разведывательного пункта в БиГ.

«Свою вековую «фрустрацию Россией» британцы хотели бы вылечить с помощью БиГ, которой не играл только тот, кому было лень», — добавил Додик.

Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для открытия центра по кибербезопасности в Боснии и Герцеговине его страна выделит 750 000 фунтов.

Республика Сербская не признает немецкого политика Кристиана Шмидта легальным верховным представителем международного сообщества в БиГ.