Париж, , 23:25 — REGNUM Сегодня, 30 июня, 22-летний атакующий полузащитник «Порту» и сборной Португалии по футболу Витинья прошел медицинское обследование перед переходом в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

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По информации источника, «Пари Сен-Жермен» заплатит «Порту» 40 миллионов евро за 22-летнего футболиста. Сам Витинья подпишет с парижским клубом пятилетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне португальской Примейры Лиги 2021/22 Витинья принял участие в тридцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил три желтые карточки.