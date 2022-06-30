Ижевск, 30 июня, 2022, 23:22 — ИА Регнум. По состоянию на 30 июня текущего года, с начала эпидсезона за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей обратились 13 839 человек, в том числе 2788 детей в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

JerzyGorecki Клещи

Больше половины пострадавших являются жителями Ижевска — 7118 человек, в Можге пострадали 578 человек, в Можгинском районе — 448 граждан.

По результатам исследования 10 303 клещей возбудитель клещевого вирусного энцефалита выявлен в 180 случаях, в 3234 случаях из 7932 выявлен возбудитель клещевого боррелиоза.

Серопрофилактика проведена 2337 лицам, включая 1905 детей.

Всего зарегистрировано 16 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе у двух детей, и 24 случая иксодового клещевого боррелиоза.

Как сообщало ИА REGNUM, в управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю поступила информация о заражении четырех детей разных возрастов клещевым вирусным энцефалитом после питья сырого козьего молока.

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