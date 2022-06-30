Рим, , 23:22 — REGNUM В дни саммита НАТО премьер-министр Италии Марио Драги попал под «дружественный огонь» со стороны представителей правящей коалиции, заявили 30 июня представители оппозиционной партии «Братья Италии».

Марио Драги World Economic Forum

Драги был вынужден покинуть саммит, чтобы вести продолжительные переговоры с представителями популистского «Движения 5 звёзд» и не допустить, чтобы скандал привел к отставке правительства, напомнили оппозиционеры.

Никакого международного доверия к такому правительству быть не может, полагают правые.

Ранее СМИ сообщили, что Драги просил основателя партии популистов Беппо Грилло способствовать смене лидера, поскольку ему якобы неудобно работать с Джузеппе Конте, непрерывно выступающим с «особым мнением». Конте фактически подтвердил эти данные, Драги их опроверг.