Рим, 30 июня 2022, 23:22 — REGNUM В дни саммита НАТО премьер-министр Италии Марио Драги попал под «дружественный огонь» со стороны представителей правящей коалиции, заявили 30 июня представители оппозиционной партии «Братья Италии».
Драги был вынужден покинуть саммит, чтобы вести продолжительные переговоры с представителями популистского «Движения 5 звёзд» и не допустить, чтобы скандал привел к отставке правительства, напомнили оппозиционеры.
Никакого международного доверия к такому правительству быть не может, полагают правые.
Ранее СМИ сообщили, что Драги просил основателя партии популистов Беппо Грилло способствовать смене лидера, поскольку ему якобы неудобно работать с Джузеппе Конте, непрерывно выступающим с «особым мнением». Конте фактически подтвердил эти данные, Драги их опроверг.