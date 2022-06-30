Воронеж, 30 июня 2022, 23:16 — REGNUM Пожар в магазине строительных материалов произошёл вечером 30 июня в Воронеже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Сообщение о возгорании на улице Волгоградской поступило в 20:08. Пожар произошёл в магазине строительных материалов.
В 21:17 пожар локализовали, в 21:28 — ликвидировали. На момент пожара магазин был закрыт, обошлось без пострадавших.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 июня в Иванове загорелся текстильный цех, также никто не пострадал.